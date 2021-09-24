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Twitter запустил для пользователей функцию поддержки аккаунтов биткоинами
Технологии
Twitter запустил для пользователей функцию поддержки аккаунтов биткоинами
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Сан-Франциско, 24 сентября. Социальная сеть Twitter подключила новую функцию, предполагающую вознаграждение понравившихся аккаунтов. Делать это можно, в том числе, биткоинами.

Опция доступна для всех пользователей платформы. Отмечается, что оплата может проводиться не только криптовалютой. Об этом сообщалось в официальном блоге социальной сети.

«Наша функция финансовой поддержки — теперь она называется Tips («Вознаграждения») — доступна для всех и с дополнительными опциями выплат, которые можно выбрать, включая даже [оплату] криптовалютой», — говорится в сообщении.

Автором инициативы стала продакт-менеджер Истер Кроуфорд. На данный момент обновление доступно только пользователям операционных систем на базе iOS, в скором времени ей смогут пользоваться и владельцы Android. Комиссию соцсеть взимать не будет. Функция доступна лишь тем, кто достиг совершеннолетнего возраста.

Тем временем власти ряда стран изучают возможность принять криптовалюту в качестве платежного средства. Сделал это уже Сальвадор, вслед за ним обдумывают идею Гондурас и Гватемала.

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