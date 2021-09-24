Политолог Погребинский: выступление Зеленского в ООН дискредитирует его

Москва, 24 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН дискредитирует его. Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

Речь украинского лидера, который изображал из себя обиженного и недооцененного человека, выглядела забавно. Эксперт в интервью для «Украина.ру» отметил, что зал в ходе мероприятия был полупустой.

«Людям не очень интересно, что он говорит, какие обвинения он бросает в адрес Организации Объединенных Наций. При этом он сам говорит, что Украина как держава была одной из фундаторов этой организации. Ему никто не рассказал, что не было такого, Украины, как державы, она не участвовала в этом. Ну, ему так хочется думать», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Зеленский во время выступления вспомнил заявление президента России Владимира Путина от 2007 года. По его мнению, таким образом украинский лидер пытается привлечь внимание коллеги из Кремля, хотя бы негативным образом. Возможно, что он его боится и

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за выступление на ГА ООН.