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Возобновлены работы спасателей на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Происшествия
Возобновлены работы спасателей на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Федеральное агентство новостей

Хабаровск, 24 сентября. В Хабаровском крае на месте крушения самолета Ан-26 возобновились работы спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На ночь работы на месте происшествия сворачивали. Теперь они возобновлены. В настоящее время развернут полевой палаточный лагерь. С помощью вертолета Ми-8 доставлено продовольствие, а также вещи, снаряжение, инвентарь и дополнительное имущество для жизнеобеспечения, сообщает ТАСС.

«Сегодня будут работать на месте следователи, а спасатели - оказывать им помощь», — отметили в пресс-службе.

В течение дня спасатели будут заниматься подготовкой «вертолетной площади». По данным МЧС, в настоящее время психологи ведомства оказывают помощь родственникам погибших членов экипажа самолета.

Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. На борту воздушного судна находились шесть человек.

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хабаровский край ан-26 крушение самолета
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