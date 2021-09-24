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Врач Хомяков предупредил о проблемах со здоровьем при включении отопления
Общество
Врач Хомяков предупредил о проблемах со здоровьем при включении отопления
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 24 сентября. С началом отопительного сезона относительная влажность воздуха в квартирах резко падает, что может вызвать ухудшение самочувствия.

Этот процесс может вызвать носовое кровотечение, сухость кожи и слизистых, рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач медкомпании «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков в беседе с РИА Новости. Влажность воздуха в квартире падает до 10-20%, вместо обычных 45-60%, что может ударить даже по глазам.

«Глаз краснеет, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании», — отметил медик.

Похожее состояние может развиваться на слизистой оболочке носа, когда бокаловидные клетки продуцируют слизь неправильного состава. Чтобы избежать таких последствий отопительного сезона, нужно нормализировать микроклимат в помещении. Оптимальной является температура 21 градус выше нуля, а относительная влажность более 50%.

Когда отопления еще нет, можно поддерживать оптимальную температуру в доме с помощью кондиционера. Его можно включить на отопление и сделать комфортные плюс 23 градуса.

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здоровье отопление влажность
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