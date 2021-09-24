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Политолог Стариков считает, что союз AUKUS создан против Китая и России

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 05:08
Политика
Политолог Стариков считает, что союз AUKUS создан против Китая и России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 сентября. Оборонный альянс, созданный США, Великобританией и Австралией, направлен в сторону Китая, но также он будет работать против России. Об этом заявил публицист Николай Стариков.

В интервью для издания «Украина.ру» политолог заявил, что новый союз можно окрестить опасным, а не безопасным, как уверяют его создатели. По мнению эксперта, появление подобных вооруженных формирований всегда сильно влияет на геополитическую ситуацию, что противоречит заявлениям политиков. Многие СМИ пишут, что AUKUS направлен против Китая.

«Я в данном случае с этим согласен, и с этим согласен МИД Тайваня, который сразу после объявления о создании блока, который называется AUKUS (пять букв), поблагодарил Австралию, Соединенные Штаты и Великобританию за заботу о безопасности в регионе, что в скобочках и кавычках, конечно, означает следующее: «Препятствие соединению Китая и Тайваня», так что такая оценка точно есть», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что вторая точка зрения основывается на том, что AUKUS будет работать против России. Любой военный блок имеет веерное направление. По его мнению, это чистая заготовка англосаксов, но РФ она касается, так как это большая страна, значительная часть территории которой расположена в тихоокеанском регионе.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Москва может отреагировать на AUKUS созданием полноценного военного союза с Пекином.

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Николай Стариков китай aukus
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