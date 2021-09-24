Инвестиционный стратег Бахтин назвал лучшее время для продажи валюты

Москва, 24 сентября. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал наилучшее время для выгодного обмена рублей на доллары.

По словам финансиста, практически невозможно точно предсказать день, месяц или время года, когда покупать или продавать валюту будет наиболее выгодно. В моменте на курс может действовать масса факторов, в том числе геополитика, действия регулятора, цены на нефть, сальдо счета текущих операций страны и другие.

Инвестиционный стратег отмечает, что рубль получает поддержку благодаря налоговому периоду в двадцатых числах каждого месяца. В это время компании конвертируют доллары в рубли для проведения налоговых платежей.

В целом в большинстве случаев для формирования накоплений оптимальным вариантом будет покупка, а не продажа валюты, считает инвестиционный стратег. Бахтин посоветовал держать в ней как минимум треть портфеля, сообщает агентство «Прайм». Валюту лучше покупать системно и регулярно. Тогда на длительном горизонте получится усредненный курс, заключил эксперт.

Ранее эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода спрогнозировал курс рубля на начало октября. Национальная валюта стабилизируется около 72 единиц за доллар или даже «протестирует уровень 71,50 рубля за доллар», считает специалист.