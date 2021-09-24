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Правозащитник Травин рассказал, как не получить штраф за тюнинг авто
Общество
Правозащитник Травин рассказал, как не получить штраф за тюнинг авто
Пресс-служба АвтоБлогерШоу

Москва, 24 сентября. Не все изменения автомобиля могут получить одобрение у органов власти, поскольку изменение может помешать безопасной эксплуатации авто.

Первым делом нужно изучить руководство по эксплуатации транспортного средства, которое собираетесь тюнинговать, рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с «Прайм». Там указано, какие изменения конструкции предусмотрены законом.

«Предусмотрена ли на нем установка всякого рода спойлеров, порогов, лебедки, дополнительного освещения и т.п», — пояснил эксперт.

Если же что-то не предусмотрено, то данные изменения вносить нельзя, резюмировал эксперт. К тюнингу относятся рисунки на машине и аэрография. Они не мешают безопасному движению и поэтому разрешены.

Не менее важно поддерживать порядок в салоне. Сохранить его в чистоте помогут чехлы и коврики, посоветовали специалисты. Специалисты отметили, что химчистка в любом случае будет стоить дороже покупки таких необходимых аксессуаров.

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