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Пассажирка рейса Москва-Владивосток устроила драку на борту самолета
Общество
Пассажирка рейса Москва-Владивосток устроила драку на борту самолета
pixabay.com  /  RENE RAUSCHENBERGER

Москва, 24 сентября. Жительница Тверской области устроила дебош на борту самолета Москва-Владивосток: 30-летняя женщина оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку.

Строптивая пассажирка курила электронную сигарету на борту, несмотря на запрет, в период полета стояла у дверей пилотов, требования бортпроводников занять посадочное место игнорировала. Ее действия экипаж расценил как угрозу безопасности пассажиров во время полета, полиция задержала дебоширку, информирует управление на транспорте МВД России по ДФО.

На пассажирку составили протоколы об административных нарушениях. Максимальная санкция статей предусматривает наказание до 15 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что Ространснадзор создал комиссию для расследования крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Воздушное судно рухнуло в Большехехцирском заповеднике Хабаровского края.

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самолет драка пассажир
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