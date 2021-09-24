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IT-эксперт Мурзина дала совет по продаже устаревшего гаджета
Общество
IT-эксперт Мурзина дала совет по продаже устаревшего гаджета
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 24 сентября. Покупка нового смартфона может обойтись дешевле, если перед этим продать старый гаджет. Делать это нужно в подходящий момент, рассказала IT-эксперт Людмила Мурзина.

Самым выгодным способом распорядиться старым смартфоном является программа trade-in, которую предлагают многие ретейлеры, сообщила специалист в беседе с радио Sputnik. При такой схеме нужно сдать старый телефон в магазин в счет покупки нового. Можно получить хорошую выгоду, если подобрать подходящее время для продажи.

«Очень хорошее время для покупки смартфона – это «черная пятница», конец ноября и начало декабря», — отметила она.

Как раз в это время начинаются рождественские и предновогодние распродажи, а это самое горячее время для покупки смартфонов и других гаджетов. Полученная сумма может существенно облегчить покупку нового, современного устройства, которых сейчас множество. Например, компания Google разработала смартфон с двумя экранами, один из которых гибкий и отключается при складывании телефона.

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