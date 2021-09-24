Финансист Бадалов объяснил популярность рубля в других странах

Москва, 24 сентября. Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов объяснил популярность рубля за рубежом интересом спекулянтов.

По словам специалиста, рубль оказался одной из самых популярных в мире валют, но это не означает, что европейские и американские корпорации или домашние хозяйства хранят свои активы в российской валюте.

Курс рубля в последние годы отличается высокой волатильностью. Российская валюта может укрепляться на 10-15% в отдельные периоды, но терять до 15-20% потом. Такие скачки позволяют спекулянтам хорошо зарабатывать на рубле, сообщил агентству «Прайм» финансист. Бадалов подчеркнул, что высокая волатильность национальной валюты вредит российской экономике.

Ранее система межбанковских переводов SWIFT сообщила, что по итогам июля текущего года рубль впервые за пять лет вошел в 20 самых популярных мировых валют, заняв долю в 0,18% в международных расчетах. Пятерку лидеров составили американский доллар (39,38%), евро (38,43%), фунт стерлингов (5,99%), японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).