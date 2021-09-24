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Стрельцы, Козероги и Близнецы сильнее других знаков зодиака отравляют жизнь окружающим

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 03:54
Общество
Стрельцы, Козероги и Близнецы сильнее других знаков зодиака отравляют жизнь окружающим
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Астрологи назвали топ-3 знака зодиака, которые любят или, наоборот, того не зная, сильнее остальных представителей знаков зодиака отравляют жизнь окружающим их людей.

На третьем месте оказались Стрельцы. Они очень дружелюбны, однако это всего лишь верхушка айсберга. В глубине это очень искусные манипуляторы. Представители этого знака зодиака не упустят возможности извлечь выгоду из несчастья другого человека. Таких людей лучше избегать.

Второе место досталось Козерогам. Они завистливые и любят распространять неправдивые слухи. Рожденные под этим знаком зодиака много работают, чтобы добиться собственного счастья. Ради этого Козероги способны на все, даже унизить человека в глазах других.

Близнецам досталось третье место в топе любящих смотреть, как страдают другие. Однако в отличие от остальных знаков зодиака, они пытаются измениться и не стараются специально отравить жизнь окружающим.

Недавно астрологи перечислили знаки зодиака, которым чаще остальных вторые половинки разбивают сердце. Так, среди них оказались Раки, Девы и Стрельцы.

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