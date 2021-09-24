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Глава Марий Эл Евстифеев заявил о росте доступности образования в регионе

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 03:32
Политика
Глава Марий Эл Евстифеев заявил о росте доступности образования в регионе
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Йошкар-Ола, 24 сентября. Уровень доступности жителей к школьному и дошкольному образованию растет и достигнет показателя в 100% к концу года, заявил глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в рамках проекта «Образование» в эксплуатацию введены пять школ и более десяти детских садов. Строительство на данный момент находится в активной стадии. Затем число учебных заведений увеличится, передает ТАСС.

«Не было детских садов и школ. 15 детских садов мы открыли и три заканчиваем сейчас. По итогам 2021 года показатель доступности дошкольного образования составит 100%», — сообщил он.

Цель реализовываемого проекта — обеспечить конкурентоспособность отечественного образования. В планах создать условия для вхождения России в топ-10 стран по качеству обучения.

В национальном проекте «Образование» принимают участие 17 регионов России. В частности, во Владимирской области проходит форум, посвященный возможностям детей и педагогов.

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