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Политолог Погребинский: Украина никогда не станет членом НАТО
Политика
Политолог Погребинский: Украина никогда не станет членом НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 сентября. Украина никогда не станет полноценным участником Североатлантического Альянса. Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

Создание оборонного союза между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией повлияло на геополитическую ситуацию. От этого шага пострадала Франция, с которой согласились многие государства из Евросоюза. В интервью для «Украина.ру» эксперт отметил, что сейчас Альянс испытывает сложности.

«Сами проблемы в НАТО огромные, куда там еще Украина, это смешно. Им брать Украину — это значит рисковать возможной военной ситуацией с Россией. Они в страшном сне могут только подумать, что российские вооруженные силы будут разбираться с ними уже», — заявил политолог.

По его мнению, европейские страны не пойдут на такой шаг. Поэтому Украина не сможет рассчитывать на полноценное вступление, это невозможно на сегодняшний день.

Ранее британское издание Daily Express написало, что создание трехстороннего альянса AUKUS между США, Австралией и Великобританией может обернуться малоприятными для Запада последствиями.

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Михаил Погребинский украина нато
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