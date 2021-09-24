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Поисковая операция по спасению альпинистов на Эльбрусе завершилась
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Поисковая операция по спасению альпинистов на Эльбрусе завершилась

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 04:13
Происшествия
Поисковая операция по спасению альпинистов на Эльбрусе завершилась
pixabay.com

Нальчик, 24 сентября. Поисково-спасательные работы по спасению пропавших альпинистов на Эльбрусе завершились, информировал ГУ МЧС.

Накануне группа туристов из 19 человек подала сигнал о помощи, находясь на высоте свыше пяти тысяч метров. Один из участников повредил ногу. Спасательные службы проводили поиски в тяжелых погодных условиях: видимость не более метра и при 20 градусах мороза.

Первыми нашли четверых участников злополучного восхождения, троих живыми, еще одного без признаков жизни. Постепенно число погибших увеличилось до пяти. Известно, что группа была официально зарегистрирована. В ее составе присутствовали пятеро жителей Петербурга. Подниматься на Эльбрус должны были 22 человека, однако трое в итоге не приняли участие в восхождении.

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эльбрус альпинисты восхождение
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