ГУ МЧС сообщило о пяти погибших альпинистах на Эльбрусе

Нальчик, 24 сентября. Количество погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось.

При восхождении на гору погибло пять человек. Об этом сообщило ГУ МЧС, передает ТАСС.

Ранее источник в экстренных службах перечислил имена участников потерпевшей бедствие на Эльбрусе туристической группы. Согласно предоставленным данным, в составе группы присутствуют пятеро жителей Петербурга. Изначально в числе туристов должно было быть на три человека больше.

Источник ФАН в экстренных службах КБР сообщила, что потерявшаяся при восхождении на Эльбрус группа из 19 человек была зарегистрирована. Ранее спасатели нашли трех живых альпинистов и одного без признаков жизни на горе Эльбрус. Поисково-спасательная операция проводится в тяжелейших метеоусловиях. Всего пропали 19 человек. Четверых из них нашли, однако один из альпинистов не подавал признаков жизни.