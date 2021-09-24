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ГУ МЧС сообщило о пяти погибших альпинистах на Эльбрусе

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 03:49
Происшествия
ГУ МЧС сообщило о пяти погибших альпинистах на Эльбрусе
pixabay.com

Нальчик, 24 сентября. Количество погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось.

При восхождении на гору погибло пять человек. Об этом сообщило ГУ МЧС, передает ТАСС.

Ранее источник в экстренных службах перечислил имена участников потерпевшей бедствие на Эльбрусе туристической группы. Согласно предоставленным данным, в составе группы присутствуют пятеро жителей Петербурга. Изначально в числе туристов должно было быть на три человека больше.

Источник ФАН в экстренных службах КБР сообщила, что потерявшаяся при восхождении на Эльбрус группа из 19 человек была зарегистрирована. Ранее спасатели нашли трех живых альпинистов и одного без признаков жизни на горе Эльбрус. Поисково-спасательная операция проводится в тяжелейших метеоусловиях. Всего пропали 19 человек. Четверых из них нашли, однако один из альпинистов не подавал признаков жизни.

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мчс погибшие альпинисты
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