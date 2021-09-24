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Один человек стал жертвой стрельбы в магазине в Теннеси
Происшествия
Один человек стал жертвой стрельбы в магазине в Теннеси
flickr.com  /  Richy!

Нашвилл, 24 сентября. Один человек скончался во время стрельбы в магазине в Теннесси. Соответствующей информацией поделилось местное отделение FOX, ссылаясь на местное правительство.

По сведениям телекомпании, стрелок покончил с жизнью. Во время происшествия также пострадали 12 человек. Телеканал сообщил, что преступник открыл огонь в городе Коллервилл в супермаркете сети Kroger. Состояние пострадавших и причины атака в данный момент не сообщаются.

Аналогичное происшествие ранее произошло в магазине Вашингтона. Во время стрельбы в американской столице ранения получили пять человек. Одним из них является подросток. По информации издания The Washington Post, инцидент случился на Алабама авеню. Троих из пяти раненых госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Остальные двое самостоятельно обратились за помощью к медикам.

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