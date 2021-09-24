Политолог Погребинский прокомментировал закон о деолигархизации на Украине

Москва, 24 сентября. Новый закон о деолигархизации даст СНБО псевдолегальные обоснования для произвола, который они творят. Об этом сообщил политолог Михаил Погребинский.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что раньше Киев при введении различных санкций напрямую нарушал собственные законы. Однако своим нововведением он себя обезопасил, поскольку сможет ссылаться на него.

«Там очень неопределенно выписаны критерии, кто такие олигархи, и, фактически, Данилов превращается в вице-президента Украины», — отметил политолог.

Он добавил, что теперь украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей командой сможет самостоятельно назначать олигархом того, кого захотят. Это даст ему возможность применять всевозможные санкции против неугодных ему людей.

«Тут будет работать скорее не реализация вот этих оговоренных вещей, сколько сама угроза. Президент получил инструмент, который может угрожать. Вот сегодня и Ахметов, и Коломойский, и Пинчук, который контролирует 90% эфира телевизионного, они все облизывают Зеленского», — подчеркнул эксперт.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что украинское военное командование не рискнет развязывать полномасштабную войну с Россией.