Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 04:13
04:13
Общество
IT-эксперт Мурзина дала совет по продаже устаревшего гаджета
04:09
Экономика
Финансист Бадалов объяснил популярность рубля в других странах
04:02
Происшествия
Минобороны сообщило об отсутствии пострадавших при пожаре в общежитии в Москве
04:00
Шоу-бизнес
Режиссер Роман Артемьев раскрыл, что прячет Александр Баширов за маской фигляра
03:56
Происшествия
Обрушение кровли общежития Военного университета в Москве началось из-за пожара
03:54
Общество
Стрельцы, Козероги и Близнецы сильнее других знаков зодиака отравляют жизнь окружающим
03:46
Происшествия
Пожару в общежитии Военного университета Москвы присвоили третий уровень сложности
03:37
Происшествия
Пожар в Военном университете Минобороны перекрыл движение из Москвы в область
03:32
Политика
Глава Марий Эл Евстифеев заявил о росте доступности образования в регионе
03:26
Политика
Политолог Погребинский: Украина никогда не станет членом НАТО
Все новости

Политолог Погребинский прокомментировал закон о деолигархизации на Украине
Политика
Политолог Погребинский прокомментировал закон о деолигархизации на Украине
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 24 сентября. Новый закон о деолигархизации даст СНБО псевдолегальные обоснования для произвола, который они творят. Об этом сообщил политолог Михаил Погребинский.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что раньше Киев при введении различных санкций напрямую нарушал собственные законы. Однако своим нововведением он себя обезопасил, поскольку сможет ссылаться на него.

«Там очень неопределенно выписаны критерии, кто такие олигархи, и, фактически, Данилов превращается в вице-президента Украины», — отметил политолог.

Он добавил, что теперь украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей командой сможет самостоятельно назначать олигархом того, кого захотят. Это даст ему возможность применять всевозможные санкции против неугодных ему людей.

«Тут будет работать скорее не реализация вот этих оговоренных вещей, сколько сама угроза. Президент получил инструмент, который может угрожать. Вот сегодня и Ахметов, и Коломойский, и Пинчук, который контролирует 90% эфира телевизионного, они все облизывают Зеленского», — подчеркнул эксперт.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что украинское военное командование не рискнет развязывать полномасштабную войну с Россией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Погребинский прокомментировал закон о деолигархизации на Украине
Михаил Погребинский украина олигархи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru