Итальянские полицейские арестовали экс-главу Каталонии Пучдемона на Сардинии

Кальяри, 24 сентября. Сотрудники итальянской полиции арестовали бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на Сардинии, сообщает со ссылкой на адвоката политика Гонсало Бойе газета El Pais.

На арест Пучдемона выдан европейский ордер. Политик взят под стражу в аэропорту после прибытия на Сардинию. В пятницу, 24 сентября, Пучдемон предстанет перед апелляционным судом Сассари, которому предстоит определить наличие или отсутствие оснований для выдачи каталонца испанским властям.

Пучдемон покинул Испанию в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который признали незаконным. На Сардинии у политика был запланирован ряд встреч. Среди прочего он должен был встретиться со сторонниками независимости итальянского острова.

Ранее Пучдемон был лишен неприкосновенности. За это решение проголосовали 400 европейских парламентариев, против — 248. Воздержались 45 депутатов. Следом примерно с тем же соотношением были лишены иммунитетов и ближайшие соратники каталонского политика — экс-министр здравоохранения Тони Комин и бывшая глава министерства образования Клара Понсати.