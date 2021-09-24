Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 02:43
02:38
Политика
Политолог Погребинский прокомментировал закон о деолигархизации на Украине
02:33
Общество
Диетолог Гончарова дала советы по организации правильного питания на удаленке
02:20
Политика
Итальянские полицейские арестовали экс-главу Каталонии Пучдемона на Сардинии
02:19
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали демократку Шахин за слова об уважении Украины
02:14
Технологии
Apple сочла вредной для экологии идею ЕК о едином разъеме для зарядки
02:13
Спорт
«Спартак» сыграет с командой бывшего гендиректора Шамиля Газизова «Уфа»
02:01
Общество
Поручение Беглова комздраву поможет проследить за качеством медпомощи в Петербурге
02:00
Общество
Киев своими указами пытается безуспешно навязать населению российского Крыма латиницу
01:43
Политика
Читатели Le Figaro обсудили покушение на помощника Зеленского
01:42
Происшествия
Обломки пропавшего Ка-27 обнаружили на склоне горы в Камчатском крае
Все новости

Пользователи Facebook раскритиковали демократку Шахин за слова об уважении Украины
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали демократку Шахин за слова об уважении Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 сентября. Сенаторы США во главе с представительницей демократов Джинн Шахин заявили, что Россия ведет «злонамеренную деятельность» и должна уважать территориальную целостность Украины.

Заявление американских политиков вызвало резкую реакцию со стороны украинских пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает Regnum.

«Украина сама себя не уважает. Скажем, к примеру, Азербайджан не продался за липовые свободы и ценности, ценит и оберегает свою независимость, а Украина даром сегодня отдается направо и налево, а Россия традиционно во всем якобы виновата», — указывает Ирина Б.

Наталья З. иронично отметила, что в 2035 году США введут против России 235-й том санкций. При этом Евросоюз будет отапливаться дровами.

«Принуждение к уважению — это супер! От страны, которая ни с кем и никогда не считается, это забавно слышать. Ну, или по меньшей мере странно. Там президент Байден совсем недавно объявил о том, что Америка отказывается от политики бесконечных войн. Так что чья бы корова мычала», — пишет Игорь К.

Наталия Б. назвала заявление американских политиков пустым трепом агрессора. США — государство, которое стравливает народы ради собственных целей, и это противно.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с крымскими татарами, проживающими на российском полуострове, и обсудил с ними решение кабмина Украины о переводе всей крымскотатарской письменности с кириллицы на латиницу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пользователи Facebook раскритиковали демократку Шахин за слова об уважении Украины
украина Facebook сша джинн шахин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru