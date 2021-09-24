Киев, 24 сентября. Сенаторы США во главе с представительницей демократов Джинн Шахин заявили, что Россия ведет «злонамеренную деятельность» и должна уважать территориальную целостность Украины.

Заявление американских политиков вызвало резкую реакцию со стороны украинских пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает Regnum.

«Украина сама себя не уважает. Скажем, к примеру, Азербайджан не продался за липовые свободы и ценности, ценит и оберегает свою независимость, а Украина даром сегодня отдается направо и налево, а Россия традиционно во всем якобы виновата», — указывает Ирина Б.

Наталья З. иронично отметила, что в 2035 году США введут против России 235-й том санкций. При этом Евросоюз будет отапливаться дровами.

«Принуждение к уважению — это супер! От страны, которая ни с кем и никогда не считается, это забавно слышать. Ну, или по меньшей мере странно. Там президент Байден совсем недавно объявил о том, что Америка отказывается от политики бесконечных войн. Так что чья бы корова мычала», — пишет Игорь К.

Наталия Б. назвала заявление американских политиков пустым трепом агрессора. США — государство, которое стравливает народы ради собственных целей, и это противно.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с крымскими татарами, проживающими на российском полуострове, и обсудил с ними решение кабмина Украины о переводе всей крымскотатарской письменности с кириллицы на латиницу.