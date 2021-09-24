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Apple сочла вредной для экологии идею ЕК о едином разъеме для зарядки
Технологии
Apple сочла вредной для экологии идею ЕК о едином разъеме для зарядки
pixabay.com  /  stokpic

Купертино, 24 сентября. В компании Apple считают, что инициатива Еврокомиссии о едином разъеме для зарядки планшетов и смартфонов приведет к увеличению объемов отходов и доставит неудобства пользователям.

Американская корпорация выступила против предложенного Еврокомиссией законопроекта, которым могут обязать производителей устанавливать на мобильные телефоны одинаковый разъем для зарядки. В компании считают, что мера приведет к увеличению объемов отходов и доставит неудобства пользователям. Кроме того, в Apple утверждают, что инициатива направлена против инноваций.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не согласился с доводами компании. По его мнению, законопроект «не направлен против кого-либо» и «не противоречит инновациям». Инициатива облегчит жизнь потребителям, а сокращение производства зарядных устройств позволит снизить углеродные выбросы и пойдет на пользу экологии, отмечает Бретон.

Ранее Apple открыла предзаказы на свою новую линейку смартфонов iPhone 13 в России. Полноценная продажа мобильных устройств начнется в пятницу, 24 сентября.

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apple еврокомиссия смартфоны
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