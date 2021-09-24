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«Спартак» сыграет с командой бывшего гендиректора Шамиля Газизова «Уфа»
Спорт
«Спартак» сыграет с командой бывшего гендиректора Шамиля Газизова «Уфа»
fcufa.pro  /  Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA

Москва, 24 сентября. Московский «Спартак» в девятом туре Российской премьер-лиги встретится с «Уфой», гендиректором которой является Шамиль Газизов. Ранее он занимал этот пост в столичном клубе.

«Спартак» сыграет с «Уфой» у себя дом на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Столичная команда подходит к этому матчу на девятой строчке РПЛ с 10 очками. Уфимский клуб после девяти туров чемпионата занимает 12 место с восьмью пунктами в активе.

Встреча этих двух команд стала принципиальной из-за Газизова. Он работал на посту гендиректора в «Спартаке» с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся в «Уфу» на эту же должность. Газизов покинул московскую команду при загадочных обстоятельствах. Клуб боролся за первое место с петербургским «Зенитом», передают «Известия».

Позже супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова раскритиковала бывшего сотрудника красно-белых. При этом Газизов с зимы судится со столичной командой из-за невыплаты большой неустойки, которая была прописана в соглашении на случай досрочного разрыва.

Красно-белые в восьмом туре РПЛ потерпели поражение в дерби от ЦСКА. Матч закончился со счетом 0:1. Единственным голом отметился нападающий армейцев Антон Заболотный.

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уфа спартак газизов
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