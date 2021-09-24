Париж, 24 сентября. На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. В офисе украинского лидера считают это попыткой демонстративного убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет необходимые меры. Читатели французского издания Le Figaro обсудили случившийся инцидент.

«МВФ несет огромную ответственность за эту ситуацию. Навязывая быструю приватизацию всей экономики, он способствовал тому, что оппортунисты сколотили себе огромные состояния. Украина, некогда самый плодородный регион Европы, сейчас настолько обеднела, что средний уровень жизни там ниже, чем в Китае», — отметил TIESSE DI HOYE.

Gleux вспомнил слова Зеленского о борьбе против преступности и влиятельных финансовых групп. Однако на практике он успешен только в закрытии оппозиционных СМИ.

«Голливудский сценарий: убрать своих, чтобы выставить себя жертвой… Это уже видели в Сараево, бомбардировки были «инсценированы» боснийскими мусульманами и их британскими друзьями!» — заявил Vieille Canaille — Gentilhomme.

Ранее политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что целью покушения не был Шефир, поскольку стреляли по водителю, а не по пассажирам.