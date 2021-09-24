Обломки пропавшего Ка-27 обнаружили на склоне горы в Камчатском крае

Петропавловск-Камчатский, 24 сентября. Фрагменты от крушения военного вертолета Ка-27 были найдены на северном склоне горы Острая в Камчатском крае.

Информация об этом поступила в четверг, 23 сентября. Место происшествия осматривают. На данный момент доступ к вертолету разрешен только сотрудникам Федеральной службы безопасности. Точная информация о погибших уточняется, передают «Известия».

По известным данным, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. Связь с вертолетом была потеряна в 5:30 по местному времени (20:30 по московскому времени). На момент взлета на борту находился экипаж в составе четырех человек.

В среду, 22 сентября, связь также была потеряна с самолетом Ан-26, производившем полет над Хабаровским краем. После поисков место крушения воздушного судна было обнаружено специалистами на Ми-8 в районе Медвежьей сопки.