Цена на флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra в России упала на 30%

Москва, 24 сентября. Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra в России подешевел на треть. Флагман корейской компании можно купить за 76 тысяч рублей.

Эта модель смартфона является самой дорогой в линейке Galaxy S21. Наиболее укомплектованная версия устройства без скидки составляет 109 990 тысяч рублей, что не мешает ей быть самой популярной по предзаказам. Также упала цена на модели Galaxy S21 и Galaxy S21+ до 52 990 рублей и 60 990 рублей соответственно.

Внутри Samsung Galaxy S21 Ultra находится мощнейший чип Exynos 2100 или Snapdragon 888, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти на выбор. Размер дисплея смартфона составляет 6,8 дюйма, а разрешение 3200 на 1440 пикселей. Модуль камеры является системой из четырех объективов. Батарея устройства имеет емкость в 5000 миллиампер-часов и оснащена технологией быстрой зарядки.

Недавно американская компания Microsoft показала свой новый смартфон Surface Duo 2 с двумя экранами. Благодаря складной технологии его можно использовать как книжку, занимая задачами оба экрана одновременно.