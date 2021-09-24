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Более десяти регионов России вышли в финал конкурса проектов деревянных домов
Общество
Более десяти регионов России вышли в финал конкурса проектов деревянных домов
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Члены международного жюри на всероссийском конкурсе проектов индивидуальных жилых домов с применением деревянных конструкций отобрали 40 финалистов из 14 регионов России.

В финал вышли работы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новгородской, Смоленской, Липецкой, Воронежской областей, а также Краснодарского края, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, Ивановской и Вологодской областей, информирует телеканал «360».

Конкурс представляет собой «серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса», заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Именно по ее инициативе по стране был запущен конкурс, который, по ее мнению, также обеспечит россиян большим количеством вариантов для строительства и предоставит много выгодных решений для возведения построек.

Предполагается, что организаторы проспонсируют разработку проектно-сметной документации, затем проекты пройдут госэкспертизу и попадут в реестр эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России. Весь процесс будет завершен весной 2022 года.

Компания «Россети Тюмень» ранее получила два лауреатских диплома Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок по развитию и освоению Арктики и континентального шельфа.

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