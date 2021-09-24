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Ученый-геофизик Александр Соловьев умер на 74-м году жизни

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 01:38
Общество
Ученый-геофизик Александр Соловьев умер на 74-м году жизни
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Советского и российского ученого-геофизика Александра Соловьева нашли мертвым на лавочке в Москве.

Тело великого ученого нашли на скамейке возле дома на Ленинском проспекте. Ему было 73 года, сообщил каналу РЕН ТВ осведомленный источник.

Соловьев внес огромный вклад в российскую науку, в частности, стал специалистом в области математического моделирования динамики литосферных блоков, вложился в развитие математических методов решения ряда ключевых задач наук о твердой Земле. В свете заслуг он с 2000 года числился членом-корреспондентом РАН.

Недавно стало известно, что сербский актер Ненад Ненадович скончался на 58-м году жизни. Причиной смерти стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

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наука смерть ученый
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