Ученый-геофизик Александр Соловьев умер на 74-м году жизни

Москва, 24 сентября. Советского и российского ученого-геофизика Александра Соловьева нашли мертвым на лавочке в Москве.

Тело великого ученого нашли на скамейке возле дома на Ленинском проспекте. Ему было 73 года, сообщил каналу РЕН ТВ осведомленный источник.

Соловьев внес огромный вклад в российскую науку, в частности, стал специалистом в области математического моделирования динамики литосферных блоков, вложился в развитие математических методов решения ряда ключевых задач наук о твердой Земле. В свете заслуг он с 2000 года числился членом-корреспондентом РАН.

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