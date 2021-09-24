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Мать девятилетней студентки МГУ высказалась об играх ребенка на учебе
Общество
Мать девятилетней студентки МГУ высказалась об играх ребенка на учебе
pixabay.com  /  DEZALB

Москва, 24 сентября. Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Наталья прокомментировала ситуацию с играми дочери между парами.

По словам Натальи, она не видит ничего страшного в играх Алисы на переменах. Ранее однокурсники Тепляковой рассказали СМИ, что ребенок «играет на перерывах дымком в аппарате антисептика» и посочувствовали из-за ее возраста, передает «Московский комсомолец».

«Не очень ясно: между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют — детям же можно играть только на переменах и после уроков?», — сказала мать Алисы.

Наталья отметила, что ее дочь делает успехи в учебе и уже подготовила доклад. При этом у Алисы хватает времени не только на учебу, но и на игры.

Ранее сообщалось, что поступившая в МГУ девятилетняя Алиса Теплякова начала раздражать других студентов. Одногруппники жалуются, что ребенок случайно включает микрофон на парах, и вся группа вместе с преподавателем слышит, как шумно у нее дома, передает «Царьград».

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко обеспокоен будущим девятилетней Алисы. Желание родителей дать своим детям самое лучшее и самое современное образование заслуживает всемерного поощрения и поддержки, но в случае с семьей Тепляковых речь все-таки идет о другом, отметил Онищенко.

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игры мгу теплякова
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