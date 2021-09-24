Пушков назвал Украину черной дырой коррупции

Москва, 24 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость, что Евросоюз признал свое бессилие в борьбе с коррупцией на Украине.

Европейская счетная палата в своем докладе отметила, что поддерживаемые Евросоюзом реформы на Украине не смогли помочь в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Коррупция остается главной проблемой в Киеве.

«Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Еще в 2015 г. мне однозначно говорили в Париже на высоком уровне: «Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции»», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что украинский президент Владимир Зеленский «мечется по мировым площадкам» в поисках поддержки таких его «затей», как «Крымская платформа». Зеленский, по словам Пушкова, призывает ООН заниматься «безнадежными украинскими делами».

Ранее Пушков вспомнил о попытках Киева «превратить» русских деятелей культуры в украинцев. Киев не раз пытался «приписать» многим историческим фигурам украинское гражданство только из-за их места проживания, заявил член Совфеда.