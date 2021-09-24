ЦБ и банки обсуждают возможность расчета долговой нагрузки россиян по расходам

Москва, 24 сентября. Центробанк обсуждает с участниками рынка расширение методик по оценке доходов неспособных документально подтвердить заработок заемщиков.

Обсуждается обновление методики расчета ПДН (показатель долговой нагрузки). На этот индикатор закредитованности заемщиков банки обязаны ориентироваться при выдаче необеспеченных кредитов в настоящее время. Банки предлагают основанную на «задаче разделения секрета» технологию, чтобы не выдать данные клиентов, сообщает со ссылкой на источники РБК.

Кредитные организации готовятся представить Центробанку новую технику оценки доходов клиентов на основе данных об остатках на счетах, поступлениях и исходящих платежах. Речь идет о технологии «многосторонних конфиденциальных вычислений», для реализации которой участие Бюро кредитных историй (БКИ) не требуется, отмечает агентство.

Ранее исследование сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia показало, что первые кредиты жители России чаще всего оформляют непосредственно в магазинах. Доля использовавших этот вид займа выросла с 33,2% до 33,5%.