Источник ФАН назвал имена участников злополучного восхождения на Эльбрус

Нальчик, 24 сентября. Источник в экстренных службах перечислил имена участников потерпевшей бедствие на Эвересте туристической группы.

Согласно предоставленным данным, в составе группы присутствуют пятеро жителей Петербурга. Изначально в ее составе должно было быть на три человека больше.

Участниками группы являются Венерский Денис (1976 года рождения, петербуржец), Казаков Дмитрий (1974 г.р., Москва), Салоненко Анна (1976 г.р., Санкт-Петербург), Свистун Роман (1976 г.р, Санкт-Петербург), Жигулина Анастасия, (1981 г.р, Тольятти), Парахин Дмитрий (1984 г.р, Екатеринбург), Резникова Екатерина, (без года рождения, Новороссийск), Антипов Виталий (Новороссийск), Макарова Анна (1985 г.р, Якутск), Долгов Дмитрий (1985 г.р, Москва), Нестерова Елена (1989 г.р, Санкт-Петербург), Нестеров Артём (1986 г.р, Санкт-Петербург), Попов Сергей (1977 г.р, Пермь), Борисов Вячеслав (1982 г.р, Тюмень), Гальчук Ирина (1989 г.р, Екатеринбург), Беликова Марина (год рождения не указан, Челябинск), Кипкеев Таулан (нет даты рождения, Кременчугская). Известно, что старшими группы являются Чуков Илья и Никифров Антон.

Также один из участников тургруппы Таньков Игорь (Кисловодск) спустился на высоту 3800 метров. Николаев Руслан (40 лет, Обнинск) и Попова Ольга (43 года, Пермь) не пошли на восхождение.

Ранее стало известно, что потерявшаяся при восхождении на Эльбрус группа из 19 человек была зарегистрирована. По последним данным МЧС, трое из них погибли.