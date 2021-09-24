РБК: Росмолодежь получит 1,6 млрд рублей на выявление социально опасных учащихся

Москва, 24 сентября. Структура Росмолодежи может получить 1,6 млрд рублей на создание системы по выявлению учащихся, склонных к социально-опасному и деструктивному поведению.

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ»), созданная по поручению президента России Владимира Путина, может получить бюджетные средства на разработку соответствующей системы мониторинга распространения информации. Анализу будут подвергаться письменные работы учащихся. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета на три года.

Деньги для АНО планируется выделить в рамках федерального проекта «Социальная активность». Ответственность за исполнение проекта лежит на Росмолодежи.

Ранее заслуженный учитель РФ Александр Снегуров прокомментировал стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По его словам, трагедия произошла из-за духовного кризиса.