Сопровождавший на Эльбрусе альпинистов гид не бросал свою группу

Нальчик, 24 сентября. Десять попавших в беду на Эльбрусе альпинистов найдены живыми, их спустили вниз. Как оказалось, гид не бросал группу.

Гид спустился вниз, чтобы сообщить о том, что альпинистам нужна помощь. Об этом рассказал источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что гид бросил группу.

Оказалось, что альпинисты и сопровождающий были непрофессионалами. Туристы были зарегистрированы в спасательном ведомстве. Об этом сообщил эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС.

Ранее в спасательные службы поступили сведения о том, что на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи. Позже появилась информация о трех погибших.

Сейчас в операции участвуют семь поисковиков из Нальчика, десять человек из СК РПСО МЧС и пять из ВПСО России. Об этом сообщает пресс-служба Эльбрусский ВПСО МЧС России. Работы усложняются порывами ветра до 40 метров в секунду. В районе горы температура составляет минус 20 градусов. Видимость в зоне поиска — не более метра.