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Российские банки зафиксировали резкий рост спроса на выдачу кредитов
Экономика
Российские банки зафиксировали резкий рост спроса на выдачу кредитов
pexels.com  /  Pexels

Москва, 24 сентября. Спрос на выдачу кредитов российскими банками в сентябре вырос и продолжает расти. В Центробанке опасаются возможных рисков для стабильности в социальной и экономической сферах.

Так, к сентябрю показатель выдачи кредитов населению стал выше на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, а займов без ипотеки и автокредитов на 36 процентов. Пик роста ожидается к новогодним праздникам. Показатели идут вверх даже несмотря на повышение Центробанком макропруденциальных надбавок по необеспеченным займам 1 июля и 1 октября этого года. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, резкий рост кредитования наращивает темпы инфляции, передают «Известия».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что причин такого явления несколько. К ним относятся восстановление экономики после кризиса, отложенный спрос, смягчение монетарной политики ЦБ, а также переоцененные инфляционные ожидания. Также существуют риски увеличения числа просрочки в сфере нефинансовых организаций, считает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

Тем временем число ипотечного кредитования снизилось на 21 процент. По мнению главы «Эквифакса» Олега Лагуткина, причина кроется в изменении в программе государственной поддержки ипотеки.

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