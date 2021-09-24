Минфин собирается урегулировать голосовые интерфейсы банков в России

Москва, 24 сентября. Минфин планирует взять под контроль работу голосовых интерфейсов банков для взаимодействия с людьми.

Данная инициатива направлена на защиту прав потребителей. Минфин благодаря этому также хочет бороться с мисселингом. Соответствующей информацией во время беседы с «Известиями» поделились в ведомстве.

Сейчас большинство крупных банков имеют голосовых помощников, которые обслуживают клиентов колл-центра, а также осуществляют переводы и платежи. Специалисты считают, что россиянам необходимо предоставить защиту от мошенников, которые способны использовать запись голосов для управления средствами клиентов.

МВД ранее призвало наказывать жителей России за передачу банковских карт третьим лицам. Это предложение направлено на борьбу с мошенничеством. Банкам предложили прописывать в договоре санкции или ограничения для клиента, если он передаст карту другому человеку.