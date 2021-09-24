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Злостных должников могут лишить загранпаспортов в России

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 00:35
Общество
Злостных должников могут лишить загранпаспортов в России
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Злостные неплательщики с 2022 года могут лишиться загранпаспорта при наличии долга по алиментам в 10 тысяч рублей или любого другого долга от 30 тысяч рублей.

Помимо этого, выезд из страны запрещен для подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. Правительственный законопроект, согласно которому у должников будут изымать загранпаспорта, будет рассмотрен Госдумой уже в октябре. Об этом сообщают «Известия».

Фракции пока с осторожностью относятся к данному предложению, а парламентарии отмечают, что неплательщики и без того могут незаконно покидать страну. Однако дети не должны страдать из-за безответственных родителей.

Загранпаспорта могут изымать у россиян, признанных невыездными из-за неисполнения решений судов. Такие решения могут принимать судебные приставы в отношении граждан, у которых есть долг от 10 тысяч рублей по алиментам или от 30 тысяч рублей по налогам, кредитам или штрафам ГИБДД.

Ранее были названы главные должники российского шоу-бизнеса. В частности, певец Филипп Киркоров и актер Сергей Жигунов могут оказаться невыездными из-за задолженности.

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