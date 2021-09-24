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Процедура получения ряда пособий будет упрощена с 2022 года
Общество
Процедура получения ряда пособий будет упрощена с 2022 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 сентября. Российские власти намерены упростить процедуру получения некоторых пособий, среди которых госпособий для неработающих женщин и жен военнослужащих, имеющих детей.

Пенсионный фонд получит еще 17 мер господдержки. С нового года пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты женам военнослужащих, которые проходят службу по призыву будут назначаться ПФР. Также через ПФР будут осуществляться выплаты при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью и другие. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на источники, близкие к кабмину,

В Минтруде отметили, что данные меры поддержки затрагивают 2,083 млн россиян. По мнению экспертов, российским регионам важна возможность подачи заявления и документов через портал "Госуслуги". Отмечается, что возможности ПФР позволяют это выполнять.

Пенсионный фонд России (ПФР) объяснил, что жители России, которые отказались от страховой пенсии в пользу увеличения ее размера, сохраняют право на получение разовой выплаты в 10 тыс. рублей.

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пфр услуги 2022 год
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