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Технологии
Аппарат для исследования спутника Сатурна Титана создали в России
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Аппарат для исследования спутника Сатурна Титана создали в России
Технологии
Аппарат для исследования спутника Сатурна Титана создали в России
nasa.gov  /  Официальный сайт НАСА

Москва, 24 сентября. Российские ученые из института №6 «Аэрокосмический» МАИ разработали машину для исследования поверхности спутника Сатурна Титана.

Титан специалисты рассматривают как один из кандидатов на колонизацию. Межпланетная станция «Кассини-Гюйгенс» 15 лет назад проводила там исследования и зафиксировала на поверхности спутника озера и моря с жидким углеводородом. Этот случай стал первым из обнаружения таких природных явлений на космических объектах.

У разработанного аппарата особый вид перемещения, он состоит из двух вращающихся винтов. Благодаря такой технологии машина одинаково эффективно сможет передвигаться как на суше, так и в воде и даже по болотистой местности.

Лететь до Титана зонд, переносимый аппарат, будет 10 лет. На спутнике планируются подробные изучения состава поверхности и атмосферы, фотографирование местности, а также забор грунта, передают «Известия».

Недавно стала известна предварительная дата пуска российской автоматической станции «Луна-25». Она назначена на конец мая 2022 года.

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спутник сатурн титан
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