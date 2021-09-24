Пушков назвал политическим экстремизмом новые санкции США против России

Москва, 24 сентября. Законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, является примером «политического экстремизма в исполнении конгресса США».

Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в отношении санкций против россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

«На Генассамблее ООН сам Байден заявил, что США не стремятся к холодной войне. По его решению узнаем цену его заверениям», — резюмировал политик.

По его мнению, сейчас перед администрацией США стоит выбор — проявить здравомыслие или же перевести холодную войну на новый виток. Остается только догадываться, пойдет ли президент США Джо Байден на такой неоднозначный шаг. Известно, что в санкционный список входят премьер Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также на фоне недавней стрельбы в пермском вузе Пушков призвал ввести более высокую и жесткую возрастную планку для приобретения огнестрельного оружия..