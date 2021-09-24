Карантин после въезда в Россию могут отменить для экспатов

Москва, 24 сентября. «Русбренд» обратился в Роскомнадзор с просьбой снять требование для экспатов самоизолироваться на 14 дней после въезда в страну.

На данный момент иностранные топ-менеджеры уходят на карантин после въезда. Россиянам в аналогичной ситуации достаточно просто в течение трех дней предоставить отрицательный ПЦР-тест, сообщают «Известия». Это предложение поддерживает Минэкономразвития.

В обращении, отправленном в ведомство, указано, что многие из иностранных сотрудников привиты, зачастую — вакцинами, одобренными в нашей стране. Их выезды за границу носят краткосрочный характер, уточнили авторы документа. Изоляция не нужна тем, кто приезжает в страну с краткосрочным визитом, то есть максимум на три дня, для переговоров или заключения сделок. Однако ситуация такова: предъявляются разные требования к лицам, которые фактически несут одинаковые риски, в частности, к иностранцам и россиянам, сделали вывод в ассоциации.

Недавно на самоизоляцию ушел российский президент Владимир Путин. Читатели на сайте издания Daily Mail пожелали политику крепкого здоровья и отметили, что Россия нуждается в своем лидере.