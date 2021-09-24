Больной раком Шура подготовил себе место на кладбище

Москва, 24 сентября. Российский певец Шура, заболевший раком, купил себе место на кладбище и белый гроб.

По словам исполнителя, на кладбище он успел облагородить свою территорию, посадив там березу и сделав дизайн ограды. Для себя Шура подобрал белый гроб. Об этом он рассказал на Пятом канале.

«Не вздумайте плакать на моих похоронах. Я же ухожу не в ад, я ухожу в рай. Вы будете смеяться и должны петь веселые песни», — сказал он.

Ранее похудевший Шура ответил на слухи об онкологическом заболевании. Из-за сброшенных килограммов фанаты певца начали распространять о нем различные слухи, например, писать, что у артиста диагностировали онкологическое заболевание или другой тяжелый недуг. Певец ответил на подобные сообщения на своей странице в Instagram. Исполнитель опроверг информацию о болезни и отметил, что о нем пишут много неправды.