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Больной раком Шура подготовил себе место на кладбище
Общество
Больной раком Шура подготовил себе место на кладбище
instagram.com  /  @shuramedvedev

Москва, 24 сентября. Российский певец Шура, заболевший раком, купил себе место на кладбище и белый гроб.

По словам исполнителя, на кладбище он успел облагородить свою территорию, посадив там березу и сделав дизайн ограды. Для себя Шура подобрал белый гроб. Об этом он рассказал на Пятом канале.

«Не вздумайте плакать на моих похоронах. Я же ухожу не в ад, я ухожу в рай. Вы будете смеяться и должны петь веселые песни», — сказал он.

Ранее похудевший Шура ответил на слухи об онкологическом заболевании. Из-за сброшенных килограммов фанаты певца начали распространять о нем различные слухи, например, писать, что у артиста диагностировали онкологическое заболевание или другой тяжелый недуг. Певец ответил на подобные сообщения на своей странице в Instagram. Исполнитель опроверг информацию о болезни и отметил, что о нем пишут много неправды.

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