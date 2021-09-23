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Гид бросил пропавшую на Эльбрусе группу из 19 человек

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 00:26
Происшествия
Гид бросил пропавшую на Эльбрусе группу из 19 человек
wikipedia.org  /  Александр Лупул / CC BY 3.0

Нальчик, 24 сентября. Сопровождавший потерпевших бедствие на Эльбрусе альпинистов гид бросил группу.

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС также сообщает, что гид и его группа являются непрофессиональными альпинистами. Туристская группа была зарегистрирована в спасательном ведомстве.

Ранее в спасательные службы поступили сведения о том, что на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи. Позже появилась информация о трех погибших.

Сейчас в операции участвуют семь поисковиков из Нальчика, десять человек из СК РПСО МЧС и пять из ВПСО России. Об этом сообщает пресс-служба Эльбрусский ВПСО МЧС России.

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