Суд в США арестовал зампреда правления «Новатэка» Марка Джитвэя

Вашингтон, 23 сентября. Суд в штате Флорида (США) арестовал зампреда правления «Новатэка» Марка Энтони Джитвэя по обвинению в неуплате налогов на 93 млн долларов, сообщает Минюст Соединенных Штатов.

По версии ведомства, Джитвэй скрывал сведения о доходах, не предоставлял властям информацию об офшорных активах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 20 лет, сообщает ТАСС. Джитвэй работал в РФ с 1995 года, в 2019 году он получил российское гражданство.