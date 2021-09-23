Трое из 19 пропавших на Эльбрусе альпинистов скончались

Нальчик, 23 сентября. Трое членов пропавшей на Эльбрусе туристской группы найдены мертвыми, сообщает источник в спасательных службах

Еще восемь человек найдены живыми. Поиски еще восьми продолжаются, сообщает РИА Новости.

Ранее в спасательные службы поступила просьба о помощи от группы из альпинистов из 19 человек. Они находились на высотке 5400 метров. ФАН ранее опубликовал ролик с места спасения членов тургруппы.

Сейчас в операции участвуют семь поисковиков из Нальчика, пять из ВПСО России и десять человек из СК РПСО МЧС. Об этом информирует пресс-служба Эльбрусский ВПСО МЧС России.