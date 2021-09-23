Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 23:41
23:39
Происшествия
Гид бросил пропавшую на Эльбрусе группу из 19 человек
23:25
Политика
Источник: пропавшая на Эльбрусе группа из 19 человек была зарегистрирована в МЧС
23:21
Происшествия
Трое из 19 пропавших на Эльбрусе альпинистов скончались
23:20
Общество
Суд в США арестовал зампреда правления «Новатэка» Марка Джитвэя
23:12
Политика
Возможный преемник Меркель Лашет поддержал запуск «Северного потока — 2»
22:55
Происшествия
Спасатели обнаружили на Эльбрусе четырех пропавших альпинистов из 19
22:55
Происшествия
ФАН публикует видео спасения альпинистов на Эльбрусе
22:54
Происшествия
Поиски альпинистов на Эльбрусе продолжаются в условиях плохой погоды
22:42
Весь мир
Президент Туниса объявил о новых исключительных мерах
22:30
Политика
ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
Все новости

Трое из 19 пропавших на Эльбрусе альпинистов скончались

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 23:21
Происшествия
Трое из 19 пропавших на Эльбрусе альпинистов скончались
vk.com  /  группа Северо-Западный РПСО

Нальчик, 23 сентября. Трое членов пропавшей на Эльбрусе туристской группы найдены мертвыми, сообщает источник в спасательных службах

Еще восемь человек найдены живыми. Поиски еще восьми продолжаются, сообщает РИА Новости.

Ранее в спасательные службы поступила просьба о помощи от группы из альпинистов из 19 человек. Они находились на высотке 5400 метров. ФАН ранее опубликовал ролик с места спасения членов тургруппы.

Сейчас в операции участвуют семь поисковиков из Нальчика, пять из ВПСО России и десять человек из СК РПСО МЧС. Об этом информирует пресс-служба Эльбрусский ВПСО МЧС России.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Трое из 19 пропавших на Эльбрусе альпинистов скончались
туристы эльбрус тургруппа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru