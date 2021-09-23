Источник: пропавшая на Эльбрусе группа из 19 человек была зарегистрирована в МЧС

Нальчик, 23 сентября. Источник ФАН в экстренных службах КБР сообщила, что потерявшаяся при восхождении на Эльбрус группа из 19 человек была зарегистрирована.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли трех живых альпинистов и одного без признаков жизни на горе Эльбрус. Поисково-спасательная операция проводится в тяжелейших метеоусловиях.

Всего пропали 19 человек. Четверых из них нашли, однако один из них не подавал признаков жизни. Ранее в спасательные службы поступил призыв о помощи от альпинистов. Известно, что один из них туристов повредил ногу.