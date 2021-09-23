Возможный преемник Меркель Лашет поддержал запуск «Северного потока — 2»

Берлин, 23 сентября. Кандидат в канцлеры Германии от христианских демократов Армин Лашет поддержал ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Лашет в ходе предвыборных дебатов ответил на вопрос о том, поддерживает ли он ввод в эксплуатацию «СП-2». Об этом сообщает телеканал ZDF.

«Да. Это экономический проект», — сказал возможный преемник немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Он добавил, что в ближайшие годы Германии потребуется газ. Для него важна реализация прежних договоренностей федерального правительства. При этом политик отметил, что Киев не должен понести убытки. Если Москва поставит этот вопрос под сомнение, то «проект будет немедленно остановлен».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что Европа может потерять миллиарды из-за бойкота «Северного потока — 2». Он считает, что чем раньше Европа это поймет, тем меньше окажутся убытки, передает «Царьград».

Известно, что объемы газа в европейских хранилищах сократились до десятилетнего минимума. Средний уровень заполненности составляет примерно 72%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 94%. Если же брать средний показатель за десять лет, то он находится на уровне 85%.