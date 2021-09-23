ФАН публикует видео спасения альпинистов на Эльбрусе

Нальчик, 23 сентября. Видеозапись спасения пропавшей на Эльбрусе группы туристов из 19 человек публикует Федеральное агентство новостей.

Поисково-спасательная операция проходит в тяжелейших метеоусловиях. Работы усложняются порывами ветра до 40 метров в секунду и метелью. Температура составляет -20 градусов. Видимость в зоне поиска не превышает метра.

Ранее сообщалось, что на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи. По предварительным данным, у одного из них травма ноги. Позже спасатели нашли четырех человек, один из которых — без признаков жизни.