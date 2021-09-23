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Поиски альпинистов на Эльбрусе продолжаются в условиях плохой погоды

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 23:40
Происшествия
Поиски альпинистов на Эльбрусе продолжаются в условиях плохой погоды
vk.com  /  Артем Чапак

Нальчик, 23 сентября. Четыре человека из группы на Эльбрусе найдены, они находятся в ратраке на высоте 5 тысяч метров, остальных альпинистов разыскивают в тяжелейших погодных условиях.

Группировка спасательных сил увеличивается. На данный момент в операции участвуют семь поисковиков из Нальчика, пять из ВПСО России и десять человек из СК РПСО МЧС России, информирует пресс-служба Эльбрусский ВПСО МЧС России. Тяжелые метеоусловия сильно усложняют условия поисков: искать пропавших приходится под порывами ветра до 40 метров в секунду. В районе горы температура составляет -20 градусов. Видимость в зоне поиска составляет не более метра.

Всего пропали 19 альпинистов. Четверо из них нашли, однако один из них уже не подавал признаков жизни. Ранее в спасательные службы КБР поступил их призыв о помощи. Известно, что один из членов группы повредил ногу.

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эльбрус поиски альпинисты
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