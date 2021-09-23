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Спасатели обнаружили на Эльбрусе четырех пропавших альпинистов из 19

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 23:36
Происшествия
Спасатели обнаружили на Эльбрусе четырех пропавших альпинистов из 19
pixabay.com

Нальчик, 23 сентября. Спасатели нашли трех живых альпинистов и одного без признаков жизни на горе Эльбрус.

Ранее в спасательные службы КБР поступила информация о том, что на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи. По предварительным данным, у одного из них травма ноги.

Проводится поисково-спасательная операция в тяжелых метеоусловиях. Работы усложняются порывами ветра до 40 метров в секунду. В районе горы температура составляет минус 20 градусов. Видимость в зоне поиска — не более метра.

Сейчас спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы. Им удалось найти четырех человек, один из которых — без признаков жизни.

Всего в поисковых мероприятиях задействованы более 20 спасателей. Также привлечено семь единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что магаданский альпинист спас женщину на горе Казбек в Северной Осетии. Сотни тонн снега спровоцировали серак, который сошел на туристку.

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