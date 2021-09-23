Президент Туниса объявил о новых исключительных мерах

Тунис, 23 сентября. Глава республики Каис Саид ввел ряд исключительных мер, направленных на усиление законодательной и исполнительной власти.

Согласно заявлению, опубликованному администрацией президента, Саид издал указ о продлении заморозки работы парламента. Решение о лишении неприкосновенности всех депутатов и отмене для них привилегий остается в силе.

Руководство республики продолжит в ближайшее время работу над пересмотром Конституции. Прежде всего, это касается положений первой и второй глав.

Распоряжения Саида также включают подготовку проектов поправок, связанных с политическими реформами. Это осуществляется с помощью комитета, сформированного по указу президента.

Впервые к введению исключительных мер лидер государства прибег в конце июля. Тогда он приостановил работу парламента и отправил в отставку главу кабмина.

В начале недели Каис Саид пообещал гражданам, что назначение премьер-министра последует в ближайшее время. Также он сообщил о подготовке нового закона о выборах.