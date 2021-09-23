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Захарова предостерегла Украину от обвинений России в покушении на Шефира
Политика
Захарова предостерегла Украину от обвинений России в покушении на Шефира
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 23 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Киеву вспомнить инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Такое предложение Захарова вынесла на попытки Киева найти «российский след» в покушении на помощника украинского лидера Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом она заявила на телеканале «Россия-1».

«Может быть все-таки украинской стороне почаще вспоминать в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им нужно вынести», — сказала Захарова.

Она напомнила, что тремя годами ранее Киев устами экс-главы МИД Павла Климкина выдал Совбезу ООН и международному сообществу «грязную провокацию за преступление, к которому причастна Москва». По словам официального представителя МИД РФ, нельзя относиться серьезно к подобным заявлениям Украины, в которой очень много нераскрытых убийств журналистов и общественных деятелей, передает «Царьград».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев находился в «экзальтированном эмоциональном состоянии», когда заявлял о российском следе в покушении на советника Зеленского. Песков заявил, что сообщения украинских властей про некий «российский след» в покушении на помощника украинского лидера Владимира Зеленского не имеют ничего общего с реальным положением дел.

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