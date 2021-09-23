Захарова предостерегла Украину от обвинений России в покушении на Шефира

Москва, 23 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Киеву вспомнить инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Такое предложение Захарова вынесла на попытки Киева найти «российский след» в покушении на помощника украинского лидера Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом она заявила на телеканале «Россия-1».

«Может быть все-таки украинской стороне почаще вспоминать в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им нужно вынести», — сказала Захарова.

Она напомнила, что тремя годами ранее Киев устами экс-главы МИД Павла Климкина выдал Совбезу ООН и международному сообществу «грязную провокацию за преступление, к которому причастна Москва». По словам официального представителя МИД РФ, нельзя относиться серьезно к подобным заявлениям Украины, в которой очень много нераскрытых убийств журналистов и общественных деятелей, передает «Царьград».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев находился в «экзальтированном эмоциональном состоянии», когда заявлял о российском следе в покушении на советника Зеленского. Песков заявил, что сообщения украинских властей про некий «российский след» в покушении на помощника украинского лидера Владимира Зеленского не имеют ничего общего с реальным положением дел.